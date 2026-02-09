Іспанія

Мінімальна поразка "матрацників".

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поразку своєї команди від Бетіса (0:1) в рамках чергового туру іспанської Ла Ліги.

«Ми не змогли розкрити дуже організовану та дисципліновану оборону. Суперник зробив чудову захисну роботу. Справа не у відсутності бажання, самовіддачі чи роботи. Нам забракло ясності, щоб зрозуміти, як розхитати оборону Бетіса, який зіграв дуже якісно.

У нас просто не було гольових моментів. Суперник чудово захищався, контратакував, а ми не створювали небезпечних ситуацій і не були достатньо точними у фінальній стадії. Потрібно привітати суперника та продовжувати працювати», — заявив Сімеоне.

Попри поразку від Бетіса мадридська команда залишається на третьому рядку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії.