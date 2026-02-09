Нідерланди. Новина
Український захисник відзначився класним ударом у ворота Телстара.
Олександр Зінченко
09 лютого 2026, 19:33
Український фланговий захисник Олександр Зінченко забив свій дебютний гол у складі амстердамського Аякса. 29-річний футболіст відзначився 9 лютого 2026 року у товариському матчі проти Телстара, який завершився рахунком 2:0.
Зінченко вийшов у стартовому складі та відкрив рахунок у поєдинку. Українець отримав передачу за межами штрафного майданчика на лівому напівфланзі та потужним дальнім ударом відправив м’яч у правий кут воріт суперника.
Цей гол став першим для Олександра у футболці Аякса після його переходу з лондонського Арсенала на початку лютого. До цього захисник встиг зіграти один офіційний матч за нову команду.
Наразі Аякс посідає четверте місце в турнірній таблиці Ередивізі, тоді як Телстар розташовується на 16-й позиції у своєму дивізіоні.