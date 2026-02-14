Україна

Керманич Шахтаря прокоментував підсумки зимових зборів.

Донецький Шахтар напередодні в Туреччині завершив підготовку до відновлення сезону української Прем’єр-ліги, і тепер готується до повернення в Україну.

Головний тренер "гірників" Арда Туран у останньому інтерв’ю розповів про стан команди та першу частину сезону.

"Чесно, я не можу сказати, що мав якісь серйозні труднощі, завдяки кожному члену родини Шахтаря. Саме тому я щиро дякую всім за теплий прийом, за те, що прийняли мене до цієї родини й дали змогу її очолити. Тому для мене це джерело честі та гордості.

Щодо нашої роботи, я оцінюю її дуже позитивно. У цьому я впевнений. Ця команда Шахтаря є доволі відмінною від попередніх, адже так, у складі завжди були молоді гравці з потенціалом, але попередні команди складалися з балансу молодих перспективних футболістів і старших, досвідченіших. Зараз у нашій команді більша кількість молодих футболістів, і це величезний досвід для мене.

Я навчаюсь разом із ними. Ми провели дуже хороші ігри. Я задоволений ними. Ми могли б бути в кращому становищі і досягти кращих результатів, але, вважаю, як тренер я можу дуже добре оцінювати негативні і позитивні моменти. Ми могли б посідати кращу позицію, але водночас я багато чого навчився і здобув тут чудовий досвід. Це робить його дуже цінним для мене, і я дуже задоволений тим, де ми є зараз.

Насамперед, коли я прийшов, то мав велику перевагу. У Шахтаря вже була футбольна культура — культура гри і красивого виконання. Ми хотіли дещо до цього додати. Бажали приділяти більше уваги обороні та діяти агресивніше, правильно діяти в кожній фазі гри, як з м’ячем, так і без нього. І насправді, вважаю, нам це вдалось.

Ми пропустили лише 13 голів в УПЛ, і сім із них припали на два поєдинки — із ЛНЗ та Карпатами. Тому я задоволений загальним рівнем гри моєї команди в обороні. У кваліфікації Ліги Європи ми пропустили лише два м’ячі, обидва від Бешикташа, після чого вибули з турніру.

Із огляду на покращення, прогрес і те, як мої футболісти підходять до гри, я дуже задоволений. Просто нам потрібно змінити певні елементи їхньої ментальності, адже в них є звички, які формувалися протягом тривалого часу, і це непросто. Дехто з наших хлопців перебуває дуже далеко від дому, а для українських гравців умови зовсім не є легкими.

Та навіть коли ми намагались змінити їхні звички й менталітет, вони ставились до мене дуже добре. Саме тому я хотів би подякувати їм. Ми бажали більше акцентувати на обороні, не здаватися і краще грати в окремі моменти. І я вважаю, що зараз бачу все це в команді. Тому я задоволений.

Передовсім я задоволений прогресом у захисті, відданістю моїх гравців і тим, що вони готові до роботи щодня. Щодо того, що потрібно покращити, то це вміння правильно грати в потрібні моменти. І насправді на цьому етапі це досвід для всіх нас.

Сьогодні футбол вимагає прогресу в кожній сфері, і саме це робить гру такою прекрасною, адже вона сповнена несподіваних моментів. Тому маємо бути готовими до них. Ми занадто легко втрачаємо шанс забити гол. Знаходимо хороші позиції, але, оскільки це дається нам так легко, ми не завжди це цінуємо і втрачаємо занадто багато можливостей. Це те, над чим можна працювати.

Що стосується фізичної підготовки, я доволі задоволений гравцями. У них хороші показники за спринтами, бігом високої інтенсивності та загальною дистанцією. Це те, що ми хочемо покращувати і надалі, але деякі наші футболісти не мають тривалого досвіду тренувань, тому розвинути це відразу не так просто.

Проте ми рухаємось правильним шляхом. Ми перебуваємо в хорошому положенні, але потрібно дивитись на все поетапно. Якщо дивитись занадто далеко вперед, можна спіткнутись по дорозі. Тому ми маємо сприймати кожен день як крок до титулу", — заявив турецький фахівець.

Нагадаємо, що сезон для Шахтаря поновиться матчем проти львівських Карпат на Арені Львів 22 лютого.