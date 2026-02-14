Україна

Керманич Шахтаря поділився думками про єврокубки.

Донецький Шахтар напередодні в Туреччині завершив підготовку до відновлення сезону української Прем’єр-ліги, і тепер готується до повернення в Україну.

Головний тренер "гірників" Арда Туран у останньому інтерв’ю розповів про досвід гри в єврокубках у цьому сезоні.

"Щонайперше, маю певний сум у серці через кваліфікацію, бо ми пропустили лише два голи, забивши при цьому 12, — і обидва голи були в першій грі проти Бешикташа. У матчах з Панатінаїкосом, на мою думку, ми були кращими в обох зустрічах і домінували на полі.

Але, як я вже сказав, футбол — гра результатів. І іноді Бог, Аллах, має для тебе кращі плани. Ми зробили все, що могли, але, якби ми грали в Лізі Європи, поїздки на матчі проти сильніших команд могли б обмежити наші можливості щодо ротації футболістів.

Можливо, Ліга конференцій була кращим варіантом для розвитку цих молодих перспективних виконавців. Тож ми не знаємо, що було для нас краще. Звісно, ми завжди прагнемо грати на найвищому рівні і зробили все можливе, щоб там опинитись.

Щодо кваліфікації, можу лише сказати, що я пишаюсь своїми гравцями. А що стосується основного етапу, навіть якби ми були в Лізі Європи, ми могли б увійти у вісімку найкращих, враховуючи проведені матчі та рівень нашої гри. Ми мріємо про Лігу конференцій зараз, але футбол — серйозна гра.

У основному раунді ми зустрічалися з чемпіонами Ірландії та Легією, дуже сильними командами. А в майбутньому можемо зіграти проти Райо Вальєкано, Крістал Пелес, Фіорентини, Самсунспора та Леха. Тому потрібно дивитись на все день за днем і тур за туром. Ми маємо залишатись спокійними. Але якби я сказав, що ми не маємо мрій щодо Ліги конференцій, то це було б неправдою. Ми мріємо про неї.

Думаю, що можна, що моя найбільша мрія зараз — виграти Лігу конференцій із Шахтарем. Якщо ми це зробимо, це буде величезний успіх, враховуючи ситуацію в нашій країні, ті переїзди, які нам доводиться робити, і той факт, що наші гравці постійно переживають за своїх близьких та сім’ї. Здобуття кубка може стати історичним досягненням.

Я вірю, що це буде один із найбільших успіхів не лише у футболі, а й в історії спорту загалом. Нашим суперникам не доводиться чути сирени повітряної тривоги, коли вони повертаються додому виснажені, а нашим гравцям — доводиться. Тому, якщо нам вдасться вибороти титул, це буде одна з найбільших перемог в історії спорту.

По-перше, ми будемо грати на два матчі менше, а з огляду на переїзди і психологічну втому це могло б коштувати нам цілого року. По-друге, це чудова можливість заздалегідь вивчити наших суперників і підготуватись відповідно. Тому це дуже цінна перевага для нас, і ми хочемо нею скористатись.

Хоча, навіть якби Шахтар грав у Лізі чемпіонів або Лізі Європи, у нас є потенціал увійти до вісімки найкращих. Нам потрібно було показати, що ми маємо в плані позиції та сили, і я вважаю, що ми це зробили. Клуб має величезне ім’я та величезний потенціал, але це завжди повинно відображатися на полі. Іноді, як я вважаю, справа не лише в теорії, а й у практиці", — заявив турецький фахівець.

Нагадаємо, що сезон для Шахтаря поновиться матчем проти львівських Карпат на Арені Львів 22 лютого.