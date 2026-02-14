Україна

Віктор Скрипник розповів про підсумки зборів.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник підбив підсумки навчально-тренувальних зборів у рамках підготовки до другої половини сезону.

"Я сказав команді перед останньою грою, що вдячний їм за роботу на зборах. Завжди є те, що хочемо покращити, але команда гарно працювала, віддавалася на тренуваннях.

За місяць команда виходить на той рівень готовності, котрий ми планували. Не треба забувати, що тут команда працювала не так, як в сезоні. В Туреччині практично завжди тренувалися в дворазовому режимі. Бачили, як було важко, але розуміли, що все це буде тільки на користь команді.

Модель футболу зараз така, що неможна зупинятися на чомусь одному. Треба розвиватися. Багато тренували стандартні положення. В цілому – є покращення. Зіграність – це той прогрес, котрий кожен тренер хоче бачити.

Чи побачили ви футболістів, які приємно здивували? Такі гравці є. В мене зараз це в думках, але не буду називати прізвища. Хто грає, хто виходить на поле – ті хлопці виходять на той рівень, який ми чекаємо від них. Перед початком зборів я казав, що нам потрібні флангові футболісти, гравці атаки. Впевнений, що всі вони нам допоможуть. І Верлей, і Ба, і Єлавіч з Задорожним. Чотири атакуючих гравця це саме те, що потрібно. Це створює конкуренцію, котра корисна всім.

На жаль, Мічін в першому матчі тут травмував коліно. Йому зробили операцію. Потрібен тривалий час на відновлення. Сподіваємось, що він встигне за нас ще пограти. У Горбача та Саленко мікротравми. Під час зборів йде подвійне навантаження, тому таке трапляється і це нормальне явище. Крістофер Нваезе захворів. На жаль, на це ми не можемо вплинути. Він захворів в Нігерії малярією. Ця хвороба проявляється більше ніж через тиждень. Відчув він, що хворий, вже в Туреччині. Звичайно, це неприємно. Бажаємо Крістоферу скорішого одужання.

Всім, хто за нами слідкує, цікавиться нашою долею та в цілому всім нашим людям в Україні хочу побажати мирного неба над головою, спокою та повернення до нормального життя. Стосовно своєї команди, скажу, що не люблю байдужих на полі. Хочемо грати від серця, для наших вболівальників, за наше місто, за клуб. Будемо робити все, що від нас залежить для досягнення позитивного результату в кожному матчі", — наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

Після 16 турів Зоря набрала 23 очки та посідає восьме місце в УПЛ. Свій перший матч після зборів команда проведе проти Кудрівки – у понеділок, 23 лютого.