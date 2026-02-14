До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 14 лютого, розпочавшись о 11:00.
фото ФК Динамо Київ
14 лютого 2026, 08:50
Сьогодні, 14 лютого, київське Динамо проведе свій сьомий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Ігоря Костюка буде молдовський Зімбру. Матч розпочнеться о 11:00.
Онлайн трансляція матчу Динамо Київ — Зімбру:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Динамо посіло четверту сходинку.