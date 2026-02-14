Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 14 лютого, розпочавшись о 11:00.

Сьогодні, 14 лютого, київське Динамо проведе свій сьомий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Ігоря Костюка буде молдовський Зімбру. Матч розпочнеться о 11:00.

Онлайн трансляція матчу Динамо Київ — Зімбру:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Динамо посіло четверту сходинку.