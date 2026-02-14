Англія

Наставник "синіх" задоволений своїми підопічними після гри у Кубку Англії.

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/16 фіналу Кубку Англії проти Галл Сіті (4:0).

"Думаю, головний позитив — це самовіддача команди. Наш пресинг, інтенсивність, обсяг роботи — і Педру Нету, чесно кажучи, був прикладом цього, саме тому він забиває такі голи.

Мені дуже пощастило мати таких талановитих гравців, і я швидко розумію, що вони не просто хороші футболісти — вони видатні професіонали. Сьогодні це був дуже професійний виступ проти дуже хорошої команди, яка бореться за вихід до Прем’єр-ліги.

Це була непроста гра, і в деяких моментах наш футбол був саме таким, яким я хочу його бачити, але передусім цінності, які команда продемонструвала сьогодні, зробили мене дуже щасливим тренером", — наводить слова Росеньйора прес-служба клубу.

