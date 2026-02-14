Українець починав "дорослий" шлях закордоном.
Артур Андрейчик, фото ФК Олександрія
Український фланговий захисник Артур Андрейчик є вихованцем київської Оболоні, однак після початку повномасштабного вторгнення завершував підготовку до "дорослого" футболу вже в німецькому Ваккер Бурггаузен із четвертого дивізіону.
Закордоном 20-річний виконавець устиг відіграти 81 матч, забити три голи та віддати п’ять гольових передач, із яких 16 матчів, один гол та три асисти припали на поточну кампанію.
І з такими показниками футболістом зацікавилась Олександрія, яка цієї зими вирішила повернути гравця на батьківщину.
Transfermarkt повідомляє, що це коштувало "поліграфам" 50 тис. євро, тоді як контракт було підписано на три з половиною роки.