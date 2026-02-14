Команда з Ковалівки посилилася вільним агентом.
Даніїл Хрипчук, ФК Колос
14 лютого 2026, 10:43
Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Даніілом Хрипчуком.
Деталі контракту з 22-річним українцем не розголошуються, але відомо, що він був у статусі вільного агента.
Попереднім клубом Хрипчука була полтавська Ворскла, яку він залишив минулого літа. За полтавців із 2020 року він відіграв 61 поєдинок.
Після 16 турів Колос набрав 25 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.
Раніше повідомлялося, що хавбек Колоса Альбін Краснічі продовжить кар’єру в Косово.