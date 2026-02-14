Україна

Команда з Ковалівки посилилася вільним агентом.

Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Даніілом Хрипчуком.

Деталі контракту з 22-річним українцем не розголошуються, але відомо, що він був у статусі вільного агента.

Попереднім клубом Хрипчука була полтавська Ворскла, яку він залишив минулого літа. За полтавців із 2020 року він відіграв 61 поєдинок.

Після 16 турів Колос набрав 25 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.

