Україна

Керманич Шахтаря розповів про своє бачення гри команди.

Донецький Шахтар напередодні в Туреччині завершив підготовку до відновлення сезону української Прем’єр-ліги, і тепер готується до повернення в Україну.

Головний тренер "гірників" Арда Туран у останньому інтерв’ю розповів про своє бачення футболу.

"Для Шахтаря пріоритетним елементом гри є контроль м’яча. Але навіть у найпростішій на вигляд грі також потрібні переходи та надійний захист. Сучасний футбол має всі ці інструменти, і слід бути готовим до будь-яких сценаріїв та вміти діяти по-різному на полі. Ігрові моменти можуть змінюватись, і ми міняємо футболістів залежно від ситуації. Для цього потрібно бути підготовленими.

Наприклад, під час володіння м’ячем необхідно бути готовим до переходу в захист, а в обороні — до переходу в атаку. Потрібно бути готовими й до стандартних положень. У деяких матчах може знадобитись дуже інтенсивно бігати, щоб наздогнати м’яч. Усі ці елементи поєднуються, і, якщо ти не готовий до якогось моменту, виникають проблеми.

Футбол відрізняється від інших видів спорту, таких як теніс, баскетбол чи волейбол. Хоча я люблю їх усі, вважаю, що футбол є більш непередбачуваним. Саме тому так складно бути готовим до всіх цих несподіваних моментів. Якщо ти не готовий до кожного сценарію і зосереджуєшся лише на одному аспекті гри, проблем не уникнути.

У нас є культура контролю гри, і я вважаю, що майже в кожному матчі нам це вдавалось. Ми також хочемо донести суперникам чітке послання: вони не можуть володіти м’ячем більше, аніж ми. Ми будемо контролювати гру. Ми будемо домінувати на полі.

Є й ще один важливий момент: футболка Шахтаря має свою силу, певну вагу, дух і енергію. Саме це я намагаюсь передати своїм гравцям. Я постійно закликаю Матвієнка, Педріньйо, Бондаря та Марлона Сантоса вести за собою партнерів і виявляти лідерські якості. Тому що, так, є тактика і є конкретні вимоги до футболістів, але в Шахтаря також є культура успіху, і ми маємо пам’ятати про це в кожному матчі й щодня.

Іноді можна зіграти не найкраще, але однаково здобути перемогу завдяки духу клубної футболки", — заявив турецький фахівець.

Нагадаємо, що сезон для Шахтаря поновиться матчем проти львівських Карпат на Арені Львів 22 лютого.