До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 13 лютого, розпочавшись о 13:00.

Сьогодні, 13 лютого, донецький Шахтар проведе свій п'ятий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині в рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ та Лізі конференцій.

Суперником для команди Арди Турана буде грузинська Діла. Матч розпочнеться о 13:00.

Онлайн трансляція матчу Шахтар — Діла:

За підсумками першої частини сезону Шахтар займає друге місце в УПЛ, а Діла фінішувала на другому місці в чемпіонаті Грузії, поступившись Іберії 1999 два очки.