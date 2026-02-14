Інше

Італійський фахівець очолюватиме команду до 2030 року.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті близький до підписання нового чотирирічного контракту з Бразильською футбольною конфедерацією. Про це повідомляє журналіст The Athletic Маріо Кортегана.

За інформацією джерела, сторони перебували на просунутій стадії переговорів ще з грудня, а нині підписання угоди вважається формальністю. Новий контракт буде розрахований до 2030 року.

Анчелотті очолив збірну Бразилії у травні, змінивши Дорівала Жуніора, після завершення другого періоду роботи в мадридському Реалі. Італієць став першим іноземним тренером в історії бразильської національної команди.

Під керівництвом Анчелотті Бразилія завершила відбірковий турнір КОНМЕБОЛ до чемпіонату світу, здобувши перемоги над Чилі та Парагваєм, зігравши внічию з Еквадором та поступившись Болівії. Команда вийшла на мундіаль у 23-й раз у своїй історії. Після цього бразильці провели чотири товариські матчі: перемогли Південну Корею та Сенегал, зіграли внічию з Тунісом і програли Японії.

Майбутній чемпіонат світу Бразилія розпочне 13 червня матчем проти Марокко у Нью-Джерсі. Далі команда зіграє з Гаїті у Філадельфії, а завершить груповий етап поєдинком проти Шотландії в Маямі.