Україна

Відбувся черговий матч "біло-синіх" на зборах у Туреччині — перший із двох на сьогоднішній день.

Київське Динамо у черговому контрольному матчі на зборах у Туреччині здобуло перемогу над молдовським Зімбру з рахунком 5:3.

Команда Ігоря Костюка пропустила першою вже на стартовій хвилині, коли передача з центру поля обрізала всю оборону "біло-синіх" і Денис Козловський пробив точно у ближній кут.

Потім на восьмій хвилині Віталій Буяльський зрівняв рахунок, отримавши передачу в центрі штрафного майданчика з правого флангу від Олександра Тимчика. Через десять хвилин Андрій Ярмоленко ударом з меж штрафного майданчика вивів киян вперед. Однак через сім хвилин Абу Доссо скористався черговим провалом в обороні суперника і спокійно пробив повз воротаря — 2:2.

Другий тайм розпочався з голу "біло-синіх", коли на 47 хвилині Микола Михайленко класно пробив низом із лінії штрафного майданчика. Через чотири хвилини Олександр Караваєв подарував м'яч Іллі Василевичу і той, вийшовши віч-на-віч, не залишив шансів воротарю.

На 60 хвилині Буяльський оформив дубль після передачі Олександра Яцика з лівого краю штрафного майданчика. Остаточну крапку в матчі поставив Едуардо Герреро, який на 84 хвилині реалізував пенальті після фолу на Самбі Діалло.

Також додамо, що сьогодні, 14 лютого, Динамо проведе ще один спаринг, у якому суперником буде латвійський РФШ – матч розпочнеться о 16:00.

Динамо Київ — Зімбру 5:3

Голи: Буяльський, 8, 60, Ярмоленко, 18, Михайленко, 47, Герреро, 84 (пен) — Козловський, 1, Доссо, 25, Василевич, 51.

Динамо: Суркіс (Моргун, 45), Тимчик (Тіаре, 45), Попов, Захарченко, Караваєв, Михайленко, Ярмоленко (Діалло, 64), Буяльський, Яцик (Осипенко, 86), Огундана, Герреро (Бленуце, 86).

Зімбру (стартовий склад): Одинцов, Золотов, Штефан, Доссо, Аморозо, Тіаго, Шарковський, Василевич, Луан, Козловський, Бойко.

Попереджені: Захарченко — Бойко, Тіаго, Джонатас.