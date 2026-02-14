Україна

Досвідчений універсал "біло-синіх" оцінив підготовку команди на зборах.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував підготовку "біло-синіх" до другої половини сезону на зборах у Туреччині.

"Ми професіонали, зробили ту роботу, яку нам дав на зборах тренерський штаб. Нам залишилося зіграти два матчі 14 лютого, кожен зіграє по одній повноцінній грі. Будемо повертатися в Україну і, звісно, готуватися до чемпіонату.

У кожного тренера є своє бачення, свої думки, своя стратегія. Тобто, підготовка в одного тренера може кардинально відрізнятися від підготовки в іншого. Наголошувати, в кого краще, а в кого гірше, не варто, але збори за будь-якого тренера проходять важко, оскільки закладається той фундамент, особливо у фізичному плані, щоб у чемпіонаті, в офіційних матчах, мати хорошу витривалість і щоб тебе вистачало на всі матчі.

Якими вболівальники побачать Динамо в другій частині сезону? Голодними до перемог, адже в нас велике відставання від першого місця. Тому в кожній грі потрібно грати лише на перемогу – в принципі, як і завжди. Нинішнє становище будемо виправляти.

Як почуваються молоді гравці – це треба в них запитати. Але думаю, що все гаразд. Дійсно, у нас справді хороша комунікація між віковими гравцями та молоддю. Постійно спілкуємося, до когось підходимо самі щось підказуємо, хтось сам підходить та запитує. Це робочий процес.

Неабиякою мотивацією є те, що ти тут, тебе взяли до першої команди. Я думаю, всі, починаючи з Академії, хочуть потрапити до першої команди. Якщо в тебе немає такої мети, навіщо тоді взагалі грати у футбол… Звісно, це величезне бажання грати, проявляти себе, оскільки вони ще тільки на початку свого шляху у футболі. Пам'ятаю себе в їхньому віці, коли ти з такими очима, в тебе вогонь горить усередині, й хочеться все показати. Тож оце величезне бажання, яке є в усіх молодих гравців, – це найголовніше", — наводить слова Караваєва прес-служба клубу.

Додамо, що сьогодні, 14 лютого, Динамо проведе відразу два контрольні матчі проти Зімбру та РФШ, які розпочнуться об 11:00 та 16:00 відповідно.