Англія

"Пенсіонери" та бірмінгемці цікавилися 20-річним хавбеком, але лондонці не планують його продавати

Тоттенгем узимку отримував запити щодо можливого трансферу атакуючого півзахисника Лукаса Бергвалля, однак відмовився розглядати варіант із його відходом. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, інтерес до 20-річного шведа проявляли Челсі та Астон Вілла. Обидва клуби виходили на прямий контакт із Тоттенгемом, щоб з’ясувати, чи можливий потенційний перехід, проте отримали чіткий сигнал, що лондонці не мають наміру продавати футболіста.

У своєму дебютному сезоні Бергвалль відігравав важливу роль у команді під керівництвом Анже Постекоглу та був визнаний гравцем року в клубі після перемоги в Лізі Європи. Після зміни наставника Томас Франк використовував шведа менш регулярно та частіше на фланзі, хоча сам футболіст комфортніше почувається в центрі поля.

Бергвалл приєднався до Тоттенгема з Юргордена в червні 2024 року, а вже за рік підписав новий контракт, який діє до літа 2031 року. Наразі півзахисник відновлюється після травми гомілкостопа, отриманої в матчі проти Боруссії Дортмунд минулого місяця. У цьому сезоні на його рахунку 26 матчів, один гол та чотири асисти.