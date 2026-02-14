Німеччина

Перед матчем 22-го туру між Баварією та Вердером статистика підкреслює різницю в атаці команд.

У рамках 22-го туру Бундесліги Баварія зіграє на виїзді проти Вердера.

Напередодні поєдинку увагу привернула показова статистика, яка демонструє різницю в результативності команд. Станом на зараз Баварія забила 79 м’ячів у поточному сезоні Бундесліги — це найкращий показник у лізі.

Водночас зірковий нападник мюнхенців Гаррі Кейн самостійно відзначився 24 голами, що більше, ніж забив увесь склад Вердера разом узятий. Бременська команда має лише 22 забиті м’ячі в чемпіонаті.

Матч Вердер — Баварія відбудеться 14 лютого на Везерштадіоні та розпочнеться о 16:30 за київським часом.