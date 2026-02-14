Україна

Керманич Шахтаря поділився враженнями від УПЛ.

Донецький Шахтар напередодні в Туреччині завершив підготовку до відновлення сезону української Прем’єр-ліги, і тепер готується до повернення в Україну.

Головний тренер "гірників" Арда Туран у останньому інтерв’ю розповів про власні враження від першого півріччя в УПЛ.

"Щонайперше, чесно скажу, тактичний рівень відмінний, як і підхід до гри й зосередженість на вдосконаленні. Деякі стадіони справді старі, але вони сповнені історії та мають особливу атмосферу — мені це дуже подобається. Водночас і нові стадіони не втратили духу гри.

Також відчувається прагнення продовжувати жити навіть в умовах війни. Люди люблять футбол: вони приходять на матчі, приходять із дітьми. Я пам’ятаю виїзний матч Кубка України з київським Динамо — атмосфера була надзвичайно пристрасною.

Звісно, відчувається суперництво, але загалом те, що я побачив в Україні, щиро, від усього серця, справило дуже позитивне враження і було сповнене любові. Я вірю, що після завершення війни український футбол знову підніметься на найвищий рівень. У вас чудовий президент федерації, сильна національна збірна та головний тренер.

Я повністю підтримуватиму Україну й щиро вболіватиму за вас у плейоф, адже дуже хочу, щоб команда потрапила на чемпіонат світу. Тому майже все, що я можу сказати про український футбол, є позитивним.

Щодо наших виступів, то іноді ми не могли правильно реалізовувати моменти. Якби ми це робили, я впевнений, були б на вершині з великою різницею очок. Я не приймаю друге місце, і я також сказав про це своїм гравцям. Сподіваюсь, чемпіонат ми завершимо першими і станемо чемпіонами. Але для цього треба боротись щодня.

У перші шість місяців ми зосереджувалися на розвитку гравців і підготовці їх до дій у ключові моменти. Наступні три місяці будуть присвячені рішучим діям. Якщо дивитись на папері, можна сказати, що кожен футболіст, який мав час на полі, отримав свою можливість. Тепер головне — показати результати і зосередитись на тому, щоб стати єдиною командою.

Я хочу, щоб кожен віддавав усе, незалежно від того, скільки хвилин проводить на полі. Навіть якщо вони не грають, вони повинні мотивувати один одного в роздягальні. Відтепер кожен день для нас буде як фінал, і щоб грати ці фінали добре, мені потрібні всі мої футболісти.

За ці шість місяців, кажу відверто, я брав на себе ризики, на які молодий тренер міг би не наважитись. Я ризикував більше, аніж було потрібно. Це тому, що я щиро вірю у потенціал і майбутнє своїх футболістів.

Але зараз, у наступні три з половиною місяці, усі мають думати лише про титул і про те, щоб стати чемпіонами. Тому я очікую від своїх гравців дійсно хорошої поведінки протягом цих трьох з половиною місяців", — заявив турецький фахівець.

Нагадаємо, що сезон для Шахтаря поновиться матчем проти львівських Карпат на Арені Львів 22 лютого.