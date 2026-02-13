Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 13 лютого, розпочавшись о 16:00.

Сьогодні, 13 лютого, донецький Шахтар проведе свій шостий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині в рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ та Лізі конференцій.

Суперником для команди Арди Турана буде грузинський Руставі. Матч розпочнеться о 16:00.

Онлайн трансляція матчу Шахтар — Руставі:

За підсумками першої частини сезону Шахтар займає друге місце в УПЛ, а Руставі став чемпіоном другої ліги, вийшовши до елітного дивізіону чемпіонату Грузії.

Також додамо, що для "гірників" це буде другий матч за сьогоднішній день — раніше Шахтар зустрінеться із грузинською Ділою.