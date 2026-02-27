Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 27 лютого та розпочнеться о 13:00.

У рамках вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві Динамо зіграє домашній матч проти кам’янець-подільського Епіцентру.

ДИНАМО КИЇВ — ЕПІЦЕНТР

П’ЯТНИЦЯ, 27 ЛЮТОГО, 13:00. ДИНАМО ІМ. В, ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОМАН БЛАВАЦЬКИЙ (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Київське Динамо починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET. Їх об'єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Ігор Костюк провів перший тренувальний цикл узимку на чолі київського Динамо в своїй тренерській кар’єрі, відповідно отримавши певний час для адаптації команди під свої ігрові моделі. Процес це тривалий і відповідальний, тому один із контрольних навіть довелось закривати від сторонніх глядачів, що викликало очікуване невдоволення вболівальників.

Та й перший матч після відновлення чемпіонату для Динамо в контексті здобуття бажаного результату видався значно більш важким, аніж на це можна було очікувати. Для перемоги наді львівським Рухом довелось тривалий час намагатись розкрити чужу оборону, однак у підсумку "біло-сині" перемогли з мінімальним рахунком та черговим голом Матвія Пономаренка відповідно (1:0).

Але оскільки у верхній частині турнірної таблиці конкуренти також здобували потрібні їм результати, то далеко від четвертого місця Динамо так нікуди й не поділось. Проте цього разу буде гарна нагода скоротити відставання бодай до одного з конкурентів, адже ЛНЗ та Полісся гратимуть очну зустрічі, а отже без утрати очок хоча б від однієї з цих команд не обійдеться.

Суперник до того ж цілком придатний для виконання завдання з боку Динамо. Кам’янець-подільський Епіцентр, який відзначився в першому колі тим, що чіплявся до останнього за нічию в дебютному матчі проти Шахтаря, але в підсумку програв (0:1), а потім нічого не зміг протиставити Динамо, яке тоді ще очолював Олександр Шовковський (1:4).

Цього ж разу новачки УПЛ отримали п’ять від "гірників" (0:5), після чого почали другу частину сезону з поразки від черкаського ЛНЗ (0:2). А тепер буде гра проти Динамо. Знаходити залікові бали з таким календарем команді Сергія Нагорняка дійсно важко. А вони тим часом потрібні, оскільки Епіцентр перебуває в зоні перехідних матчів, тоді як київська Оболонь уже готова приймати подарунок від Олександрії у вигляді трьох очок за матч, який не відбувся в минулому турі, а отже до 12 сходинки команді з Кам’янця-Подільського дотягнутись стане ще важче. Доведеться чіплятись навіть проти потужного суперника.

Матч Динамо й Епіцентру вже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу "біло-синім" з коефіцієнтом 1.34. А перемогу Епіцентру оцінюють в 9.13. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET — титульним партнером "біло-синіх"!

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Коробов, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Волошин, Пономаренко, Редушко.

Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Григоращук, Кош, Олівейра — Себеріо, Запорожець — Рохас, Миронюк, Сіфуентес — Сидун.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Епіцентр проведе 10 гостьовий матч у чемпіонаті;

- Динамо Київ не грає внічию вісім матчів поспіль: чотири перемоги, чотири поразки;

- Динамо Київ не втрачає очок три матчі поспіль в УПЛ;

- Епіцентр майже всі свої очки в дебютному сезоні УПЛ здобув на виїзді (13 проти одного);

- Епіцентр не забивав и програвав у попередніх двох матчах;

- Матвій Пономаренко (Динамо Київ) забиває три матчі поспіль — три голи;



- Руслан Нещерет (Динамо Київ) може провести 20 "сухий" матч у чемпіонаті.

- Олег Білик (Епіцентр) грає сезон без замін.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА