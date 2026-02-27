Жеребкування відбудеться 27 лютого і розпочнеться о 14:00.
Getty Images
27 лютого 2026, 00:50
За підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи визначилися всі учасники 1/8 фіналу єврокубкового турніру.
До восьми найкращих клубів основного етапу приєдналися вісім переможців раунду плей-оф.
Сітка 1/8 фіналу Ліги Європи:
Ференцварош / Штутгарт — Порту / Брага
Панатінаїкос / Ноттінгем Форест — Мідтьюлланн / Бетіс
Генк / Болонья — Фрайбург / Рома
Сельта / Рієка — Ліон / Астон Вілла
