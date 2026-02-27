За підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи визначилися всі учасники 1/8 фіналу єврокубкового турніру.

До восьми найкращих клубів основного етапу приєдналися вісім переможців раунду плей-оф.

Сітка 1/8 фіналу Ліги Європи:

Ференцварош / Штутгарт — Порту / Брага

Панатінаїкос / Ноттінгем Форест — Мідтьюлланн / Бетіс

Генк / Болонья — Фрайбург / Рома

Сельта / Рієка — Ліон / Астон Вілла

Нагадаємо, жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, о 14:00.