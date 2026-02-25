Україна

Клуб офіційно підтвердив дострокове завершення співпраці з Ндомбазі.

Криворізький Кривбас оголосив про достроковий розрив контракту з французьким форвардом Ноа Ндомбазі. Повідомлення з’явилося на офіційному сайті клубу.

Сторони домовилися про розірвання контракту за обопільною згодою. Клуб подякував 24-річному нападнику за час у команді та побажав успіху в подальшій кар’єрі.

Ндомбазі приєднався до Кривбасу влітку 2024 року як вільний агент. За цей час форвард провів 14 офіційних матчів у всіх турнірах, проте не зміг відзначитися результативними діями.

Раніше Ноа виступав за другу команду Валенсії, швейцарський Санкт-Галлен, французький Конкарно, а також грав за юнацькі збірні Франції. За інформацією ЗМІ, нападник зараз перебуває на перегляді в клубі з Центральної Азії.

Нагадаємо, що у 17-му турі УПЛ Кривбас зіграв внічию з Металістом 1925 (0:0). Наступний матч команди Патріка ван Леувена відбудеться 1 березня проти Зорі.