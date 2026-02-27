Іспанія

Форвард Реала з грудня грає з болем і обирає консервативне лікування.

Кіліан Мбаппе продовжує шукати оптимальне вирішення проблем із коліном, які турбують його з початку грудня. Після матчу проти Сельти 7 грудня нападник відчуває дискомфорт, а згодом навіть пропустив поєдинок Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

За інформацією іспанських ЗМІ, після одного з останніх тренувань, під час якого біль знову дав про себе знати, француз узяв паузу та звернувся за додатковими консультаціями до нових спеціалістів, аби отримати точніший діагноз.

Повідомляється, що можливе хірургічне втручання може поставити під загрозу його участь у чемпіонаті світу 2026 року. Саме тому форвард не схиляється до операції та надає перевагу консервативному методу лікування. Конкретні терміни відновлення наразі не визначені, однак гравець усвідомлює необхідність повного відновлення перед поверненням на поле.

У мадридському клубі розцінюють ситуацію саме як травму, а не звичайний дискомфорт. Водночас зазначається, що Мбаппе фактично виступав із больовими відчуттями протягом останніх місяців, намагаючись допомогти команді.

У сезоні-2025/26 Кіліан Мбаппе провів 33 матчі, у яких записав на свій рахунок 38 голів та шість результативних передач.