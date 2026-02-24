Україна

Хавбек Кудрівки поділився своїми думками після гри з Зорею.

Півзахисник Кудрівки Антон Глущенко прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти луганської Зорі (2:2).

"Думаю, цю гру можемо занести собі в актив, тому що після 60 хвилин навіть не здавалося, що ми можемо так камбекнути. Тому позитивний результат, я вважаю. Звичайно, якби ми вийшли так з початку, то, можливо, було б і три очки.

Радий дебютувати за Кудрівку. Хочу грати, хочу допомагати команді. Сьогодні все вдалося – і це найголовніше.

Настанова тренера на другий тайм була проста: вирівняти гру. Не знаю, що можна казати ще", — наводить слова Глущенка УПЛ ТБ.

