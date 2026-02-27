Ліга конференцій

Юний хавбек Ягеллонії встановив історичне досягнення у матчі проти Фіорентини.

Атакувальний півзахисник Ягеллонії Бартош Мазурек вписав своє ім’я в історію європейських турнірів. 19-річний поляк став першим футболістом, народженим у 2007 році, який зумів оформити хет-трик у матчі під егідою УЄФА.

Історичне досягнення Мазурек встановив у поєдинку-відповіді плей-оф Ліги конференцій проти Фіорентини. Молодий хавбек вийшов у стартовому складі та відзначився трьома забитими м’ячами — на 23-й, 45+3-й та 49-й хвилинах зустрічі.

Завдяки його результативності польський клуб зумів відіграти відставання після поразки 0:3 у першій грі та перевести протистояння в додатковий час. Втім, в екстратаймах італійська команда двічі вразила ворота суперника і, попри ще один гол Ягеллонії на 118-й хвилиині, забезпечила собі підсумкову перемогу з рахунком 5:4 за сумою двох матчів.

У нинішньому сезоні Мазурек уже провів 21 поєдинок за жовто-червоних у всіх турнірах, записавши на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу.