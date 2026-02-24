Україна

Наставник луганської команди поділився своїми думками після гри з Кудрівкою.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Кудрівки (2:2).

"Ми дуже гарно почали цей матч. Забили два мʼячі. Контролювали зустріч. Потім зробили дві заміни, які не покращили нашу гру, а навпаки. На жаль, два удари, два рикошети і нічия…Дуже прикро.

Можливо у кінці гри це була впевненість, котра перейшла в самовпевненість. Самі винні. Ми втратили два очки. На жаль, в нас вже були матчі, де повинні були вигравати, а грали чи внічию, чи взагалі програвали", — наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кудрівка — Зоря.