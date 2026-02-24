Україна

Виконком асоціації ухвалив стратегічні рішення щодо захисту чистоти футболу.

Українська асоціація футболу повідомила про затвердження першої в історії організації Антидопінгової програми та створення постійно діючої координаційної комісії з антидопінгу.

"6 лютого 2026 року Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив Антидопінгову програму УАФ, а також ухвалив рішення про створення постійно діючої координаційної комісії з антидопінгу.

Програму погоджено Міністерством молоді та спорту України та Національним антидопінговим центром, що забезпечує її відповідність національному законодавству та міжнародним стандартам.

Ухвалення антидопінгової програми спрямоване на забезпечення виконання статутних цілей УАФ щодо захисту чистоти спорту, дотримання вимог Закону України "Про антидопінгову діяльність у спорті", а також виконання міжнародних зобов’язань перед ФІФА та УЄФА. Документ визначає комплекс заходів із профілактики, контролю та реагування на можливі порушення антидопінгових правил у футбольному середовищі України.

У межах реалізації програми створено координаційну комісію з антидопінгу. Головою комісії призначено Анастасію Біленко — менеджерку відділу розслідування протиправної поведінки учасників змагань. До складу також увійшли: Віталій Кіліян — начальник відділу медичного забезпечення збірних команд департаменту національних збірних; Юрій Гуменюк — юрист юридичного відділу фінансової дирекції (заступник голови); Олена Шевчук — спортивна лікарка відділу медичного забезпечення збірних команд (секретар комісії); Оксана Залізко — начальниця Відділу дисциплінарної та регламентної роботи УАФ.

УАФ закликає клуби, що беруть участь у змаганнях під егідою асоціації, забезпечити ознайомлення з положеннями антидопінгової програми медичного персоналу, тренерських штабів та гравців", — йдеться в повідомленні Української асоціації футболу.

