Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 27 лютого та розпочнеться о 15:30.

У рамках вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові донецький Шахтар зіграє номінально домашній матч проти рівненського Вереса.

ШАХТАР — ВЕРЕС

П’ЯТНИЦЯ, 27 ЛЮТОГО, 15:30. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Другий поспіль матч для команди Арди Турана на Арені Львів. У першому суперником були львівські Карпати, обіграти яких "гірникам" удалось лише за рахунок хет-трику Лассіна Траоре з появи на полі на заміну в другому таймі. Цього ж разу "помаранчево-чорні" зустрінуться з рівненським Вересом, який у першій частині сезону вже демонстрував непогані здібності будувати надійну гру в обороні.

Але такого точно не можна сказати про виступ колективу Олега Шандрука в першому матчі УПЛ після відновлення. Тоді Верес на власному полі пропустив двічі від абсолютного аутсайдера в особі СК Полтава ще в першому таймі домашньої гри, але в підсумку зумів відповісти та вирвати підсумкову перемогу (3:2).

При цьому "червоно-чорні" в межах власних можливостей виявили певну трансферну активність за цю зиму та зуміли врізноманітнити атакувальний потенціал. Можливо, це й дало про себе знати вже в першій грі після відновлення сезону. Однак одна справа обіграти Полтаву, при всій повазі, а геть інша — дати бій Шахтарю. У першому колі Верес на власному полі намагався це зробити, але не вийшло — суперники скористались двома стандартами (2:0). А зараз ставки для команди Турана будуть ще вищими.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Назаріна, Педріньйо да Сілва — Аліссон, Траоре, Егіналду.

Верес: Горох — Стамуліс, Ципот, Гончаренко, Сміян — Бойко, Харатін — Шарай, Годя, Гонсалвеш — Ндукве.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Шахтар може зіграти внічию в 180 раз в УПЛ;

- Верес може провести 90 безгольовий матч, із яких 20 "сухих" буде в гостях;

- Шахтар забивав у 23 попередніх домашніх іграх — 69 голів;

- Верес за Шандрука проведе 30 матч на виїзді та може зіграти 20 раз унічию;

- Шахтар проведе 10 домашній матч у чемпіонаті за Турана;

- 100 матч в УПЛ може провести Олег Очеретько (Шахтар);



- Дмитро Криськів може забити 15 гол, Педріньйо да Сілва (обидва — Шахтар), Дмитро Кльоц (Верес) — 10.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА