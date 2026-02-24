Україна

Ігор Пердута поділився своїми думками після гри з Кудрівкою.

Захисник Зорі Ігор Пердута прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Кудрівки (2:2).

"Думаю, всі бачили і так відчувалося на полі хвилин 70, що ми домінували. А потім, напевно, ми повірили, що ми вже виграли, і 20 хвилин дуже важких було. Якби не пропустили один гол, було б легше, а так вони вже пішли в навалу, за рахунок цього постійного тиску і забили.

Наші помилки, не потрібно було якось розслаблятися, може, не знаю, як правильно сказати, тому що гра триває 90 хвилин, і ми наступаємо на ті самі граблі. Так виходить, треба міняти цю тенденцію. Наче і говоримо, спілкуємося, але якось все одно відпустили виграшну гру", — наводить слова Пердути УПЛ ТБ.

