26 лютого 2026, 18:19
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 20 туру УПЛ.
Двадцятий тур розпочнеться у п'ятницю, 13 березня, матчем між СК Полтава та львівськими Карпатами.
Київське Динамо зіграє свій матч також у п'ятницю проти столичної Оболоні.
Тур закриє матч між донецьким Шахтарем та харьківським Металістом 1925 — гра відбудеться у неділю, 15 березня, о 18:00.
УПЛ. 20 тур
13 березня (п’ятниця)
СК Полтава — Карпати 13:00
Динамо — Оболонь 18:00
14 березня (субота)
ЛНЗ — Олександрія 13:00
Кудрівка — Верес 15:30
Полісся — Кривбас 18:00
15 березня (неділя)
Епіцентр — Рух 13:00
Колос — Зоря 15:30
Шахтар — Металіст 1925 18:00
Після 17 турів в УПЛ лідирують ЛНЗ та Шахтар, які набрали по 38 очок. Трійку найкращих замикає Полісся – 33 бали, а Динамо йде на четвертому місці, набравши 29 очок.