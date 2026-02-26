Україна

Матчі туру розділені на три дні.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 20 туру УПЛ.

Двадцятий тур розпочнеться у п'ятницю, 13 березня, матчем між СК Полтава та львівськими Карпатами.

Київське Динамо зіграє свій матч також у п'ятницю проти столичної Оболоні.

Тур закриє матч між донецьким Шахтарем та харьківським Металістом 1925 — гра відбудеться у неділю, 15 березня, о 18:00.

УПЛ. 20 тур

13 березня (п’ятниця)

СК Полтава — Карпати 13:00

Динамо — Оболонь 18:00

14 березня (субота)

ЛНЗ — Олександрія 13:00

Кудрівка — Верес 15:30

Полісся — Кривбас 18:00

15 березня (неділя)

Епіцентр — Рух 13:00

Колос — Зоря 15:30

Шахтар — Металіст 1925 18:00

Після 17 турів в УПЛ лідирують ЛНЗ та Шахтар, які набрали по 38 очок. Трійку найкращих замикає Полісся – 33 бали, а Динамо йде на четвертому місці, набравши 29 очок.