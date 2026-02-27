Англія

Лондонський клуб завершив 2025 рік із мінусом у 407 мільйонів євро — гірший показник у Європі мав лише один клуб.

Челсі встановив антирекорд англійської Прем’єр-ліги за фінансовими втратами за підсумками року. У 2025-му лондонці задекларували збитки на рівні 407 мільйонів євро – це найгірший показник за всю історію вищого дивізіону Англії.

У масштабах європейського футболу більший мінус фіксувався лише в одному випадку: Барселона у 2021 році повідомила про втрати, що перевищили 500 мільйонів євро.

Окрім Челсі, до переліку клубів із найбільшими фінансовими збитками за рік увійшли Ліон із показником 196 мільйонів євро, Тоттенгем зі 148 мільйонами, Марсель зі 105, Астон Вілла з 97, Ноттінгем Форест та Манчестер Сіті – по 94 мільйони, а також Страсбур, який зафіксував 82 мільйони євро втрат.

