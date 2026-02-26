Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками перед грою з Епіцентром.

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок прокоментував підготовку "біло-синіх" до майбутнього матчу УПЛ проти Епіцентру.

"Готуємося до гри в гарному настрої. Проти Руха взяли три очки, тому в гарному настрої підходимо до майбутньої гри.

В принципі, погода ніяк не заважає. Треба готуватися до кожної гри, не зважаючи на погодні умови. Якими б вони не були – жарко, холодно – треба готуватися на повну силу, можна так сказати, щоб здобути перемогу. На базі в нас шикарні умови, шикарне поле, як на такий період часу. Тому всі умови у нас є, щоб добре підготуватися.

Кожен матч – це окрема історія, і мені здається, що в нас немає легких ігор – і проти «Епіцентру», і проти Руха. Я не пам'ятаю, щоб хоч одна гра була легкою. Тому будемо готуватися на повну, щоб здобути три очки.

Щільний графік матчів? Ми пройшли повноцінні збори, грали там кожні 4-5 днів. Це нормально. Підготувалися, я думаю, що все буде добре", — наводить слова Піхальонка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Епіцентр відбудеться завтра, 27 лютого, о 13:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Після 17 турів Динамо посідає четверте місце в УПЛ, відстаючи від ЛНЗ та Шахтаря на дев'ять очок. В активі Епіцентру 14 очок та 14 позиція.