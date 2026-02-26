Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 18 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Так, матч Динамо Київ — Епіцентр обслуговуватиме Роман Блавацький, а за систему VАR відповідатиме Володимир Новохатній.

Поєдинок Шахтар — Верес довірили Олександру Шандору, якому із системою VAR допоможе Клим Заброда.

УПЛ. 18 тур

27 лютого, п’ятниця

13:00. Динамо – Епіцентр. Арбітр – Роман Блавацький (Львів). Арбітр ВАА – Володимир Новохатній (Черкаси).

15:30. Шахтар – Верес. Арбітр – Олександр Шандор (Львів). Арбітр ВАА – Клим Заброда (Київ).

28 лютого, субота

13:00. ЛНЗ – Полісся. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків). Арбітр ВАА – Олексій Деревінський (Хмельницький).

15:30. Металіст 1925 – Олександрія. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава). Арбітр ВАА – Олександр Омельченко (Слов’янськ).

1 березня, неділя

13:00. Кривбас – Зоря. Арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький). Арбітр ВАА – Ігор Пасхал (Херсон).

15:30. Оболонь – Рух. Арбітр – Дмитро Євтухов (Дніпро). Арбітр ВАА – Микола Балакін (Київська область).

18:00. Карпати – Колос. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро). Арбітр ВАА – Дмитро Панчишин (Харків).

2 березня, понеділок

13:00. СК Полтава – Кудрівка. Арбітр – Дмитро Кубряк (Одеса). Арбітр ВАА – Сергій Задиран (Київська область).

Раніше повідомлялося, що УПЛ затвердила дати й час початку матчів 20 туру.