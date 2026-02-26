Україна

Роман Солодаренко розповів про зимову трансферну кампанію та адаптацію легіонерів.

Президент Кудрівки Роман Солодаренко прокоментував нічийний результат проти луганської Зорі (2:2), а також розповів про зимову трансферну кампанію та адаптацію новачків.

"По-перше, хочу привітати команду з цим результатом. Після першого тайму, відверто кажучи, взагалі не сподівалися на позитивний підсумок, але останні 20 хвилин все перевернули. Я сказав хлопцям, що вони подарували всім шалені емоції – саме в ці хвилини продемонстрували ту гру, яка дійсно заслуговує на позитивний результат. Вітаю команду з нічиєю.

Оцінюю трансферну політику абсолютно так, як воно має бути. Не всі речі відбуваються одразу. Я ще раз повторю: ми молода команда, професійному клубу ще навіть немає трьох років. Ми всі вчимося: футболісти, персонал клубу, і я теж як президент. Усі набивають свої шишки, в тому числі й сьогодні. Усе було зроблено в стислі терміни, але ми встигли дозаявити гравців, вони вийшли на поле – і саме їх стараннями сьогодні вдалось здобути сьогоднішній результат.

І команда, і я готові до того, щоб у нас були легіонери. Мовний бар’єр – не перешкода, адже є мова футболу, якою спілкуються і гравці, і тренери, і це абсолютно нормально. Вважаю, що хлопці, яких ми підписали, створять у колективі здорову конкуренцію. Ви чули слова тренера, що на зборах вони вже її демонстрували й добре себе зарекомендували. Сподіваюся, вони додадуть “іскринку” нашій команді, ми будемо набирати хід і дамо результат у другій частині сезону", — наводить слова Солодаренка прес-служба клубу.

