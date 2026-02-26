Україна

Ще один новачок-легіонер для клубу УПЛ.

Півзахисник Раднічки Лука Станковскі став гравцем Колоса. Про це повідомляє прес-служба клубу з Ковалівки.

Деталі угоди з 23-річним гравцем збірної Північної Македонії не розголошуються, але наголошується, що в українському клубі він виступатиме під десятим номером.

Нинішнього сезону Становскі провів 16 матчів без результативних дій. Також на його рахунку два матчі та один гол у складі національної команди.

Крім цього Лука виступав за Работнічки, Газішехір, Тузласпор та Горицю.

Після 17 турів Колос набрав 25 очок і посідає сьоме місце в УПЛ.