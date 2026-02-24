Україна

Один поєдинок пройде набагато пізніше за інших.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів 1/4 фіналу Кубку України-2025/26.

До чвертьфіналу вийшли три клуби з УПЛ – Динамо Київ, ЛНЗ та Металіст 1925, чотири з Першої ліги – Чернігів, Фенікс-Маріуполь, Буковина та Інгулець, а також Локомотив із Другої ліги.

Розклад матчів 1/4 фіналу Кубку України:

3 березня

Динамо Київ — Інгулець. 18:00

4 березня

ЛНЗ — Буковина. 15:30

5 березня

Металіст 1925 — Локомотив Київ. 15:30

17 березня

Чернігів — Фенікс-Маріуполь. 12:00

Також додамо, що у разі нічийного результату в основний час доля матчу буде визначена в серії пенальті.