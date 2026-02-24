Один поєдинок пройде набагато пізніше за інших.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
24 лютого 2026, 16:22
УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів 1/4 фіналу Кубку України-2025/26.
До чвертьфіналу вийшли три клуби з УПЛ – Динамо Київ, ЛНЗ та Металіст 1925, чотири з Першої ліги – Чернігів, Фенікс-Маріуполь, Буковина та Інгулець, а також Локомотив із Другої ліги.
Розклад матчів 1/4 фіналу Кубку України:
3 березня
Динамо Київ — Інгулець. 18:00
4 березня
ЛНЗ — Буковина. 15:30
5 березня
Металіст 1925 — Локомотив Київ. 15:30
17 березня
Чернігів — Фенікс-Маріуполь. 12:00
Також додамо, що у разі нічийного результату в основний час доля матчу буде визначена в серії пенальті.