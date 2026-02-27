Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 27 лютого 2026 року.

Київське Динамо впевнено розпочало програму 18-го туру УПЛ, розгромивши вдома кам’янець-подільський Епіцентр — 4:0.

Команда Ігора Костюка з перших хвилин заволоділа ініціативою, але рахунок відкрила лише наприкінці першого тайму. Після перегляду VAR арбітр Роман Блавацький призначив пенальті за фол на Волошині, і Бражко впевнено реалізував 11-метровий.

Після перерви кияни дотиснули суперника: Пономаренко оформив дубль, двічі точно пробивши в правий нижній кут після передач Піхальонка та Волошина. Крапку поставив Ярмоленко, який забив ефектним перекиданням уже за дві хвилини після виходу на заміну.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо — Епіцентр у рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Динамо Київ — Епіцентр 4:0

Голи: Бражко, 36 (пен.), Пономаренко, 49, 53, Ярмоленко, 65

Динамо Київ: Нещерет (Суркіс, 81) — Коробов, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок (Буяльський, 62), Бражко (Михайленко, 71), Шапаренко (Яцик, 62) — Волошин, Пономаренко, Редушко (Ярмоленко, 62).

Епіцентр: Федотов — Кирюханцев, Олівейра, Кош (Григоращук, 46), С. Кристін (Запорожець, 74) — Миронюк (Демченко, 74), Себеріо — Рохас (Беженар, 77), Ковалець (Ліповуз, 74), Сіфуентес — Сидун.