Вересу зовсім трішки не вистачило до нічийного результату.

Воротар рівненського Вереса Валентин Горох висловився після поразки від донецького Шахтаря (0:1) в матчі 18-го туру УПЛ.

«Можливо, рахунок міг бути більшим. У нас була своя тактика, і ми її притримувалися, тому й вийшов такий результат на полі.

Кожен знав, що нам потрібно робити, і ми грали досить компактно. Чого нам не вистачило, щоб втримати хоча б нічию? Мабуть, фарту. Якби свій момент забив Харатін, то, можливо, гра змінилася б на нашу користь", — заявив Горох.

Зараз Верес посідає девʼяте місце в українській Премʼєр-лізі, маючи у своєму активі 21 пункт.