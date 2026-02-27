Україна

Досвідчений 29-річний нападник приєднався до складу київських пивоварів.

Київська Оболонь офіційно повідомила про підписання контракту з українським нападником Максимом Третьяковим. 29-річний футболіст покликаний посилити атакувальний потенціал команди в поточній кампанії.

Максим Третьяков є вихованцем академії Дніпра і за свою професійну кар'єру встиг пограти за низку відомих клубів як в Україні, так і за кордоном. Його послужний список включає виступи за такі команди: Металіст (Харків), Чорноморець (Одеса), Олександрія Дніпро-1, Колос (Ковалівка) та Дунайська Стреда (Словаччина).

Новачок пивоварів має за плечима величезний досвід виступів в елітному дивізіоні українського футболу. За час гри в Українській Прем'єр-лізі Третьяков провів 186 матчів, у яких відзначився 32 забитими голами та віддав 19 результативних передач. У новій команді Максим буде грати під номером 75.

За оцінками авторитетного порталу Transfermarkt, поточна трансферна вартість 29-річного гравця складає близько 400 000 євро.