Команда Ігора Костюка в другому офіційному матчі в 2026 році спротиву з боку суперників не зустріла.
Динамо Київ — Епіцентр, фото ФК Динамо Київ
27 лютого 2026, 14:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Епіцентр 4:0
Голи: Бражко, 36 (пен.), Пономаренко, 49, 53, Ярмоленко, 65
Динамо Київ: Нещерет (Суркіс, 81) — Коробов, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок (Буяльський, 62), Бражко (Михайленко, 71), Шапаренко (Яцик, 62) — Волошин, Пономаренко, Редушко (Ярмоленко, 62).
Епіцентр: Федотов — Кирюханцев, Олівейра, Кош (Григоращук, 46), С. Кристін (Запорожець, 74) — Миронюк (Демченко, 74), Себеріо — Рохас (Беженар, 77), Ковалець (Ліповуз, 74), Сіфуентес — Сидун.