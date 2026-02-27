Україна

Динамо Київ із дублем Пономаренка та дебютом Суркіса буденно розгромило Епіцентр

Команда Ігора Костюка в другому офіційному матчі в 2026 році спротиву з боку суперників не зустріла.

Динамо Київ — Епіцентр, фото ФК Динамо Київ