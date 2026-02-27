Англія

Команди вийшли на фінішну пряму в АПЛ.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про боротьба за перемогу в англійській Премʼєр-лізі. Цитує іспанського фахівця BBC.

«Я хочу бачити ознаки впевненості, ентузіазму та жаги до перемоги в тому, що ми робимо.

Саме це я бачу щодня від команди. Ми наполегливо працюємо, щоб здійснити нашу мрію. Все залежить від нас», – заявив Артета.

Арсенал лідирує у Прем'єр-лізі, випереджаючи Манчестер Сіті, який має матч у запасі, на пʼять очок.