Україна

Молодий голкіпер та син колишнього президента клубу Григорія Суркіса вперше зіграв за першу команду киян у розгромному переможному матчі проти Епіцентру.

Сьогоднішній день назавжди увійде в історію родини Суркісів та кар'єру молодого футболіста. 20-річний воротар В'ячеслав Суркіс — дебютував за головну команду київського Динамо в офіційному поєдинку.

Дуже символічно, що ця знаменна подія відбулася саме в його день народження. Історичний момент стався під час матчу 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому динамівці зустрічалися з Епіцентром. Тренерський штаб киян надав шанс молодому ювіляру, випустивши його на заміну на 81-й хвилині зустрічі.

Входити у гру В'ячеславу було максимально комфортно: на той момент кияни вже повністю контролювали хід поєдинку, а рахунок на табло фіксував розгромні 4:0 на їхню користь. Це дозволило сину відомого футбольного функціонера Григорія Суркіса відчути смак дорослого футболу на найвищому рівні без надмірного психологічного тиску за результат.

До цього В'ячеслав тривалий час виступав за юнацьку команду Динамо (U-19), де набирався необхідного досвіду та ігрової практики для кроку в дорослий футбол.