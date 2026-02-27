Ліга чемпіонів

Еміліо Бутрагеньйо підтвердив невизначеність щодо повернення французького форварда.

У мадридському Реалі поки не можуть назвати терміни відновлення зіркового нападника Кіліана Мбаппе після травми коліна та не гарантують його участі у матчах проти Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Француз пропустив переможний поєдинок Реала над Бенфіки (2:1), а також, за наявною інформацією, не зіграє у поєдинку проти Хетафе. Після жеребкування Ліги чемпіонів директор мадридського клубу Еміліо Бутрагеньйо прокоментував ситуацію з нападником.

"Це будуть ще два виняткові матчі проти Манчестер Сіті. Щодо Мбаппе? Сподіваємося, що нічого серйозного.

На цей момент невідомо, чи буде він доступний на матч із Сіті. Він дуже важливий для нас", — цитує Бутрагеньйо видання Footmercato.

Зазначимо, що цього сезону Мбаппе вже забив 38 м’ячів за Реал Мадрид і є ключовою фігурою в атаці команди. Його можлива відсутність у протистоянні з Манчестер Сіті може стати серйозним ударом для мадридців.