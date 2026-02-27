Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 27 лютого 2026 року.

Після перемоги Динамо Київ у столиці п’ятничну програму 18-го туру УПЛ продовжив матч у Львові, де Шахтар Донецьк мінімально здолав Верес Рівне — 1:0.

У першому таймі «гірники» мали кілька нагод: Горох парирував удари Азеведо, Коноплі та дебютанта Проспера. Водночас Верес відповів небезпечним дальнім пострілом Харатіна — Різник врятував, перевівши м’яч у поперечину.

Після перерви Шахтар тиснув, але гості компактно оборонялись, змушуючи суперника бити здалеку. Розв’язка настала на 81-й хвилині: після кутового захисник Вереса зрізав м’яч у поперечину власних воріт, а Бондар добив у порожні.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Верес у рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Шахтар — Верес 1:0

Гол: Бондар, 81

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Криськів (Назарина, 76), Очеретько (Ізакі, 46) — Аліссон (Бондаренко, 87), Мейрелліш (Траоре, 63), Проспер (Невертон, 63).

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Корнійчук — Бойко, Харатін (Годя, 88), Фабрісіо (Чечер, 76) — Баїя (Шарай, 60), Ндукве (Стень, 76), Веслі (Гонсалвеш, 60).

Попередження: Аліссон, Педріньйо да Сілва — Корнійчук