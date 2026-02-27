Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та рівненський Верес.
Проспер Обах, фото ФК Шахтар Донецьк
27 лютого 2026, 14:33
Донецький Шахтар та рівненський Верес зіграють у вісімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.
Арда Туран, після перемоги наді львівськими Карпатами (3:0), використав із перших хвилин Коноплю на правому фланзі оборони, тоді як Криськів та Очеретько гратимуть у центрі поля, а Аліссон та Проспер розташуються на флангах атаки.
Олег Шандрук, на тлі перемоги над СК Полтава (3:2), залучив до стартового складу Корнійчука на лівий фланг захисту, тоді як Фабрісіо гратиме в центрі поля. а Баїя та Веслі розташуються на флангах нападу.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Криськів, Очеретько — Аліссон, Мейрелліш, Проспер.
Запасні: Фесюн, Траоре, Марлон Сантос, Швед, Невертон, Ізакі, Азарові, Вінісіус, Грам, Бондаренко, Назарина, Лукас.
Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Корнійчук — Бойко, Харатін, Фабрісіо — Баїя, Ндукве, Веслі.
Запасні: Стефанюк, Кожухар, Протасевич, Чечер, Вовченко, Сміян, Кльоц, Гонсалвеш, Шарай, Годя, Стень.
Гра Шахтар — Верес почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.