Молодий вихованець киян дебютував в УПЛ.

Воротар київського Динамо Вʼячеслав Суркіс висловився після дебюту у складі «біло-синіх» в матчі УПЛ проти Епіцентру (4:0).

“Це дійсно був найкращий подарунок на день народження. Я дізнався, що вийду на поле, за 15 хвилин до цього. Я навіть по перерві заходив у роздягальню, робив собі чай. А потім виходжу й мені кажуть, що я зараз буду грати, тож я одразу пішов розминатися.

Знаєте, коли таке стається, треба швидко увійти в гру, тож я ні про що не думав, просто не було часу на хвилювання.

Чи відчув ритм гри в УПЛ? Ну так, трішки, 10 хвилин зіграв, пару раз ногами взяв участь у грі, ударів у площину не було.

Загалом у нас хороша атмосфера в команді. Досвідчені гравці підказують, що треба робити. Зараз багато молоді в команді, з якими я грав і на рівні U-19, і навіть з дитячих часів у академії", — заявив Суркіс.

Вʼячеславу Суркісу сьогодні виповнилося 19 років.