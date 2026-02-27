Україна

Захисник Динамо посів друге місце у рейтингу CIES.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory оприлюднив рейтинг центральних захисників із найвищою оціночною трансферною вартістю серед чемпіонатів, які не входять до вісімки провідних ліг Європи.

Друге місце у списку посів оборонець київського Динамо Тарас Михавко. Аналітики оцінили 20-річного українця у 17,9 мільйона євро.

Лідером рейтингу став 19-річний француз Жоан Гаду із Зальцбурга, якого оцінюють у 19,5 мільйона євро. Третю позицію зайняв представник Бока Хуніорс Лаутаро Ді Лолло — трансферна вартість 21-річного аргентинця становить 15,8 мільйона євро.