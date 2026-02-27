Україна

Прикра поразка рівненської команди.

Головний тренер донецького Шахтаря Олег Шандрук висловився після мінімальної поразки від донецького Шахтаря (0:1) в рамках 18-го туру УПЛ.

«Думаю, що нам насамперед не вистачило якісних і швидких переходів із оборони в атаку. Ми ніби й зробили заміни, хотіли освіжити гру на флангах, але вже не контролювали м'яч так, як у першому таймі.

Зрозуміло, що Шахтар теж зробив заміни, тож вони тиснули на нас. На жаль, ми просіли під час стандарту й отримали гол і поразку в матчі. Необхідно тренувати стандартні положення, проаналізувати помилки та удосконалювати взаємодію в команді під час стандартів", — заявив Шандрук.

Зараз Верес посідає девʼяте місце в українській Премʼєр-лізі, маючи у своєму активі 21 пункт.