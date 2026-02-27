Італія

Мадридці не збираються продавати француза.

Спортивний директор мадридського Атлетіко Матеу Алемані висловився про чутки щодо відходу нападника команди Антуана Грізманна.

«Це питання лише спекуляції. У Антуана попереду ще два сезони з нами, він зосереджений на майбутніх завданнях, і його гра дуже сильна.

Ми впевнені, що Грізманн допоможе нам у майбутніх досягненнях. Решта – лише припущення», – сказав Алемані.

Цього сезону Антуан Грізманн відіграв за Атлетіко Мадрид 36 матчів, забив 12 голів та віддав дві результативні передачі.