Україна

Турецький фахівець незадоволений деякими аспектами гри своєї команди.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран підбив підсумки переможного матчу з рівненським Вересом (1:0) в рамках 18-го туру УПЛ.

«Ми розпочали дещо м'яко і так, ми дійсно повинні були діяти агресивніше.

Позиційне розташування, особливо стосовно тих гравців, які були довгий час травмовані і не могли приєднатися до командних напрацювань протягом довгого часу. Мова, звичайно, йде про Аліссона та Криськіва.

Також на зимових зборах Очеретько отримав травму і це вимагало певного часу для нього, аби знову повернутися на пік своєї форми. Разом з тим, ми трішки ризикували, однак це було свідоме рішення, на яке ми пішли.

Як я і наголосив, нам трішки бракувало реакції, якщо порівнювати із попередньою грою, той склад, який був в центрі поля, більш агресивно діяв, здійснив більше відборів та в цілому виступив більш агресивно.

Проте у другій частині матчу цей аспект також покращився, особливо з замінами. Ісаке дуже багато додав інтенсивності та допоміг перевернути гру на нашу користь», — заявив Туран.

Після цієї перемоги Шахтар одноосібно очолив турнірну таблицю чемпіонату України.