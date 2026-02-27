Цього разу першого й у підсумку єдиного забитого м'яча "гірникам" довелось чекати понад 80 хвилин.
Шахтар — Верес, фото ФК Шахтар Донецьк
27 лютого 2026, 17:29
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Верес 1:0
Гол: Бондар, 81
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Криськів (Назарина, 76), Очеретько (Ізакі, 46) — Аліссон (Бондаренко, 87), Мейрелліш (Траоре, 63), Проспер (Невертон, 63).
Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Корнійчук — Бойко, Харатін (Годя, 88), Фабрісіо (Чечер, 76) — Баїя (Шарай, 60), Ндукве (Стень, 76), Веслі (Гонсалвеш, 60).
Попередження: Аліссон, Педріньйо да Сілва — Корнійчук